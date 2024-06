Bouw van nieuwe Zorgvilla Helpermaar van start

Foto: Ronnie Zeemering voor Rottinghuis

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) gaf donderdagmiddag het startsein voor de bouw van Zorgvilla Helpermaar aan de Van Ketwich Verschuurlaan. De particuliere zorgvilla is bedoeld voor ouderen met een vorm van dementie.

Het woonzorgcomplex, met 37 luxe studio’s, biedt begeleid wonen en zorg voor bewoners met geheugenproblemen. Het complex heeft een oppervlakte van 2.470 m² over vier bouwlagen.

Projectonwtikkelaar AIG Care & Living is verantwoordelijk voor de planvorming en de nieuwbouw. Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf B.V. (onderdeel van VolkerWessels) is de aannemer voor het project. De architect is KuiperCompagnons uit Rotterdam.

De oplevering zal plaatsvinden in de zomer van 2025.