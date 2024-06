Boete van 1500 euro voor dollemansrit door de stad

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 24-jarige inwoner van Leeuwarden heeft van de rechter een boete van 1500 euro gekregen omdat hij twee jaar geleden als een dolle door de stad reed. Dat meldt RTV Noord.

De man bekende dat hij op 10 juli 2022 dronken, zonder rijbewijs en op hoge snelheid in een bestelbus door de wijk Paddepoel reed. Aan de Atoomweg ging het mis: hij vloog uit de bocht en zijn auto kwam tot stilstand tegen een kabelkast. Hij ontweek daarbij op het nippertje een hardloopster.

De officier van justitie eiste een taakstraf van negentig uur en daarnaast een boete van 550 euro. Een celstraf vond het OM niet zinvol omdat het al twee jaar geleden gebeurd is. Bovendien bekende de man schuld. Ook raadpleegt hij sindsdien een psycholoog en is hij niet meer met justitie in aanraking geweest. De rechter zette daarom ook een streep door de taakstraf.