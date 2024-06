Bloemenhuis Jan Schuiten gaat Groningen na vijftig jaar verlaten: “Heel mooi pand gevonden in Zuidlaren”

Bloemenhuis Jan Schouten gaat verhuizen naar Zuidlaren. Foto: Wouter Holsappel

Na meer dan vijftig jaar verlaat bloemenhuis Jan Schuiten Groningen. Op 17 augustus is de winkel aan de Paterswoldseweg voor het laatst open. Volgens Cynthia en Tamara Schuiten is er een mooie, nieuwe locatie gevonden in Zuidlaren.

Hoi Cynthia en Tamara! Hoe komt het dat jullie Groningen gaan verlaten?

“Onze roots liggen in Drenthe. Onlangs kwam dit pand in Zuidlaren op ons pad. Een prachtige plek, een nieuwer gebouw ook, waarbij we met de verhuizing dichter bij ons werk komen te wonen. En zo’n beslissing neem je echt niet van de één op de andere dag. Daar denk je over na. Maar uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om het hoofdstuk Groningen te sluiten en verder te gaan in Zuidlaren.”

Dat lijkt me met vijftig jaar in Stad niet makkelijk?

“Dat is absoluut zo. Het is allemaal ruim vijftig jaar geleden begonnen. Onze vader Jan Schuiten heeft het bedrijf opgericht. Naast Groningen waren we eerder ook actief in Haren, Assen en Hoogeveen. Onze vader heeft voor altijd een speciale plek in ons hart. Zijn toewijding en passie voor bloemen en planten hebben ons geïnspireerd. Wij zetten zijn nalatenschap voort. Dat deden we vanaf de Paterswoldseweg. En straks vanuit Zuidlaren.”

Het lijkt me niet makkelijk om vijftig jaar af te sluiten?

“Sinds afgelopen donderdag staat er een bord voor de deur waarop we aankondigingen dat we Groningen gaan verlaten. En het klopt helemaal wat je zegt. We hebben in Groningen een hele mooie tijd gehad met een heleboel klanten die ons een warm hart toedragen. We nemen dan ook met gemengde gevoelens afscheid. Groningen zal voor altijd een plek zijn vol mooie herinneringen. Maar ondertussen zijn we ook erg enthousiast over het nieuwe avontuur dat voor de deur staat. We hebben er ook heel veel zin in om straks in Zuidlaren weer nieuwe klanten te verwelkomen. Waar we om bekend staan, daar zal niks aan veranderen. Het genieten van de bloemenpracht, dat zal bij ons altijd voorop staan.”

Waarbij Zuidlaren interessant is omdat het dorp een regiofunctie heeft?

“Dat speelt ook mee. En wat ik al zei, we komen daar op een hele mooie plek te zitten die weer nieuwe mogelijkheden biedt. In Groningen zal onze winkel op 17 augustus voor het laatst geopend zijn. In Zuidlaren gaan we op 30 augustus open. We hebben dus twee weken de tijd om te verhuizen. En hopelijk kunnen we in de tussentijd ook nog een beetje genieten van de vakantie.”

Bloemenhuis Jan Schuiten is vanaf 30 augustus te vinden aan de Stationsweg 69a in Zuidlaren.