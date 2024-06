Blikopener Festival: maatschappelijke thema’s met inbreng van Stadjers en kunstenaars

Fotostudio Joy & Sorrow

De tweede editie van het Blikopener Festival vindt komende vrijdag 7 en zaterdag 8 juni plaats in de voormalige Suikerfabriek. Met het festival vragen de initiatiefnemers aandacht voor maatschappelijke thema’s die spelen in en om Groningen.

“Samen met kunstenaars, ontwerpers en inwoners zetten we kunst en creativiteit in om oplossingen te bedenken voor diverse sociale vraagstukken,” vertelt creatief directeur Mark Fischer. “We hebben heel veel mooie, bijzondere verhalen gehoord, die we graag willen delen met het publiek.” Vanaf 18.30 uur kunnen bezoekers luisteren en kijken naar muziek, beeldende kunst, theater, dans en literatuur.”

Fischer legt uit hoe het festival tot stand is gekomen. “Vanuit Buro Mix werken we met zogenaamde sleutelfiguren: mensen met een groot netwerk in diverse gemeenschappen in Groningen. Op basis van hun gesprekken met inwoners hebben we vijf maatschappelijke thema’s gedefinieerd: ongelijkheid, vooroordelen, mentale gezondheid onder jongeren, de publieke ruimte en de kloof tussen stad en platteland. Het festival is rond deze thema’s opgebouwd.”

Een vaan de deelnemers is kunstenaar Madelinde Hageman: “Bij het AZC in Groningen ontmoette ik minderjarige jongeren die zonder familie naar Nederland zijn gevlucht. Communiceren via taal bleek niet mogelijk. Daarom maken we samen decors en props voor een nieuwe fotostudio: Joy & Sorrow. De jongeren laten zien wat hen blijdschap brengt, maar verbeelden ook verdriet. Je merkt meteen dat fotografie een uitstekend medium is om heftige onderwerpen op een andere manier bespreekbaar te maken.”

Kaartjes woden verkocht volgens het principe ‘Pay-What-You-Can’. “Bezoekers kiezen zelf wat zij kunnen betalen. Ze kopen een ticket dat varieert van 5 tot 40 euro,” legt Mark Fischer uit. “Mensen die wel iets meer kunnen missen, kiezen hopelijk voor een wat duurder ticket. Zo verdelen we samen de lasten en wordt het echt een festival voor en door alle Groningers.”

Meer informatie is te vinden via deze link: http://blikopenerfestival.nl