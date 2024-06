Bladgoud bestaat tien jaar: “Het succes is misschien wel dat we nooit met succes bezig zijn”

Foto: Bladgoud.nl

Het koor Bladgoud uit Stad bestaat tien jaar. Volgend weekend wordt dit lustrum gevierd met twee concerten in het Grand Theatre. Maar wat kunnen we verwachten op dit concert? En hoe gaat het met Bladgoud? Een gesprek met dirigent Hans Kaldeway.

Hoi Hans! Tien jaar Bladgoud …

“Ongelofelijk hè? Wat zijn de jaren voorbij gevlogen. Het begon allemaal in 2014 toen drie zangeressen bij popkoor Estrellas moesten stoppen. Als je student af bent dan kun je daar niet verder en moet je je eigen weg zoeken. Deze drie dames wilden graag doorgaan met zingen maar wilden dat ook samen doen. Ze vroegen mij of ik het wilde gaan begeleiden. En zo is Bladgoud ontstaan. Tegenwoordig bestaat het koor uit 26 enthousiaste zangers en zangeressen en brengen we een heel gevarieerd programma.”

Als je zo terugblikt. Had je tien jaar geleden kunnen bevroeden dat het zo’n succes zou worden?

“Het klinkt misschien gek maar we zijn nooit met succes bezig geweest. Het doel in 2014 was wel dat er een koor zou gaan staan dat op een goed niveau zou gaan zingen. Daarom werken we ook met audities. Als je bij ons wilt zingen moet je een auditie doen. Voor de rest is plezier belangrijk. We doen waar de zangers en zangeressen goed in zijn: lekker zingen op het podium. Beschouw het als een evolutie waar je in mee gaat. Zonder dus dat er duidelijke doelen en doelstellingen in de agenda staan.”

Wat zijn memorabele hoogtepunten in de afgelopen tien jaar geweest?

“Dat zijn denk ik de zangwedstrijden geweest waar we aan meegedaan hebben. Mensen die mij kennen, die zullen vast moeten lachen als ik dit antwoord geef, want persoonlijk ben ik geen fan van wedstrijden. Sommige leden vinden het echter wel leuk om er aan mee te doen. De spanning, ergens op locatie zingen. Zo hebben we meegedaan aan het Landelijke Korenfestival. Daar treden de beste koren op die we in het land hebben. Daar hebben we mooie dingen laten zien. En als je bij zulke wedstrijden met een eerste prijs naar huis gaat, dat is wel heel vet hoor. Dat is een fijn gevoel.”

Komend weekend staan jullie in Grand Theatre. Wordt er ook teruggeblikt op de afgelopen tien jaar?

“Dat gaan we zeker doen. We laten gouwe ouwe horen die we in het verleden gebracht hebben gecombineerd met arrangementen van hedendaagse popmuziek van bands als Coldplay, Stromae, Rammstein en De Jeugd van Tegenwoordig. En we hebben een speciale gast: Henk Zeven, ook wel bekend als Speakbox. Hij doet van alles met zijn stem. Zijn stijl van HipHop en breakdance combineren we met onze muziek. Dat gaat de muziek een heel origineel tintje geven.”

Dat klinkt ook als behoorlijk vernieuwend …

“Dat is zeker zo. Hoewel we als koor dat zelf ook proberen te zijn. Ik arrangeer zelf ook dingen voor het koor waarbij ik ook van alles uit de kast haal. En dat maakt het leuk, vernieuwend en divers.”

Als je kijkt naar de toekomst. Waar wil je over tien jaar staan? Wil je dan misschien in het buitenland gestaan hebben?

“Goh, we zien wel wat er op ons pad komt. Sowieso vind ik combinaties leuk. Dus misschien nog eens iets opzetten met een theatergroep? Maar persoonlijk geloof ik altijd erg in het onverwachte. Dat we wel zien wat er op ons af komt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor tournees naar het buitenland. Als dat zich aandient dan gaan we daar over nadenken. Ik vind dat een hele gezonde manier van werken.”

Tot slot. Zaterdag vinden er twee concerten plaats. Zijn er nog kaartjes beschikbaar?

“Nou, het gaat wel heel snel. Er zijn voor beide concerten om 15.00 en 20.00 uur nog kaartjes te koop, maar het gaat snel. Meer informatie vind je op onze website.”

Luister hieronder naar Bladgoud: