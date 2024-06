Bezetting gebouw universiteit directe aanleiding voor ontruiming tentenkamp

Foto: Joris van Tweel

De bezetting van een gebouw van de Rijksuniversiteit was de directe aanleiding voor de gemeente om woensdagavond tot ontruiming van het pro-Palestina tentenkamp op het Harmonieplein over te gaan.

De gemeente liet het tentenkamp ongemoeid zo lang er geen ongeregeldheden zouden zijn. Een vreedzame demonstratie kreeg woensdag echter een grimmig karakter. “Een deel van de demonstranten heeft zich na afloop nog enige tijd in het tentenkamp begeven”, aldus Hans Coenraads, woordvoerder van de gemeente. “Daar zijn ook toespraken gehouden. Dat was voor ons nog een keer de bevestiging dat er een verband was tussen de bezetting van het universiteitsgebouw en het tentenkamp. Van daaruit kwam ook de vrees voor nieuwe wanordelijkheden”.

Leeg tentenkamp

“Het was voor de burgemeester grond om in te grijpen”, vervolgt Coenraads. “Maar zo ver is het niet gekomen, omdat de actievoerders zelf gelukkig vreedzaam de demonstratie op het Harmonieplein hadden beëindigd.” Volgens getuigen waren de demonstranten getipt dat de politie onderweg was. Die vertrokken daarna tot verrassing van de gemeente en de politie. “Tot onze verbazing troffen we een leeg tentenkamp aan in de loop van de avond. Daarmee was voor ons de demonstratie beëindigd en restte ons niks anders dan het opruimen van de achtergebleven tentjes”.

Gepast geweld

De pro-Palestina demonstratie eerder op de dag verliep eerst vreedzaam, maar een groepje actievoerders drong een pand van de universiteit aan de Oude Boteringestraat in. “Er was sprake van enig duw en trekwerk en het eindigde met een kortstondige bezetting van het pand”, aldus Coenraads.

De demonstranten zeggen dat de politie veel geweld gebruikt heeft tijdens de ontruiming. Er zouden drie gewonden zijn gevallen. “De politie heeft een twintigtal demonstranten verwijderd uit het pand”, zegt Coenraads daarover. “Dat is gebeurd nadat de universiteit gevorderd had om het pand te verlaten. Er is daarbij helaas gepast geweld gebruikt door de politie, omdat de demonstranten daar geen gehoor aan gaven”.

Nieuwe acties

Het pro-Palestina tentenkamp heeft een maand op het Harmonieplein gestaan. De demonstranten willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. Er komen nieuwe acties. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. Het Harmonieplein is in ieder geval tot nader order afgesloten met hekken.