Beoogd staatssecretaris Groningen wil net als voorganger veel vanuit regio werken

Eddie van Marum - Beeld Oogtv

Beoogd staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) wil net als zijn voorganger Hans Vijlbrief (D66) een flink aantal dagen in de week vanuit de regio Groningen werken. Dat heeft Van Marum afgelopen week laten weten tijdens de hoorzitting in Den Haag.

“Ik ben blij en trots om beoogd staatssecretaris te zijn”, liet Van Marum aan de hoorzittingscommissie weten. Van Marum is op dit moment nog Statenlid in Groningen. “Maar het is wel triest dat het nodig is, maar mooi dat deze functie er weer komt.” Van Marum vertelde aan de commissie dat hij een veelzijdig man is. “Na mijn militaire dienst ben ik muskusrattenbestrijder geworden. Een droombaan. Dit heb ik tot 2005 kunnen doen, toen ik te maken kreeg met fysieke ongemakken. Na een tussenstop als weidevogelcoördinator ben ik coördinator muskusrattenbestrijding geworden bij de provincie. Bij de overheveling van deze taak naar de waterschappen, in 2010, ben ik voor mezelf begonnen. De combinatie van uitvaartverzorger, het geven van contraexpertise en fauna-advies is niet alledaags. Maar het past bij mij. Het geeft mij balans.”

“Niet het vele is goed, het goede is veel”

Van Marum oogt strijdbaar. “In mijn werk heb ik veel ellende gezien veroorzaakt door onuitlegbaar beleid. Dossier Groningen is voor mij dan ook verheven boven welke politieke kleur dan ook. Het gaat niet over het herstellen van scheuren in muren. Het gaat ook over het herstellen van scheuren in mensen. Het vertrouwen zullen we terug moeten winnen. Er liggen excuses, beloftes en fondsen om dat vertrouwen te herstellen. Meneer Vijlbrief heeft goede stappen gezet. Maar zoals een wijs man eens zei: niet het vele is goed, het goede is veel. Ik wil voortbouwen op wat meneer Vijlbrief heeft opgebouwd. Met minder papier, een koppeling van zaken en daadwerkelijke uitvoering. We moeten niet vanuit Den Haag besluiten wat er nodig is, maar we moeten dit samen met de Groningers besluiten.”

Groningen

Van Marum geeft verder aan dat hij veel vanuit de provincie wil werken. “Ik wil dicht op de organisaties en instituten zitten die vanuit de provincie werken aan Groningen, om hier lijn in te krijgen.” Ook volgende week zullen er nog hoorzittingen plaatsvinden. De hoorzittingen zijn een nieuw onderdeel in het formatieproces en geven Kamerleden de mogelijkheid om de kandidaat-bewindspersonen te bevragen op hun motivatie en geschiktheid. Naar alle waarschijnlijkheid staat het nieuwe kabinet op 2 juli op het bordes.