Benofiet trekt veel belangstellenden naar Vismarkt: “Het was boven verwachting” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De Benofiet die zondag plaatsvond op de Vismarkt heeft veel belangstelling getrokken. De opbrengst gaat naar Stichting Cultuur Historisch Document.

“We zijn druk bezig om alles op te ruimen”, vertelt Antoinette Bernhard van de stichting. “We kijken terug op een hele geslaagde en mooie dag. Vanochtend om 10.00 uur zijn we begonnen met de verkoop. En eigenlijk wisten we van tevoren niet wat we konden verwachten. We wisten dat er bijzonder materiaal te koop werd aangeboden maar hoeveel geïnteresseerden daar op af zouden komen? Nu aan het einde van de dag past er maar één woord bij deze dag: overweldigend. Er was ontzettend veel belangstelling. Vanaf het begin tot het eind.”

Antieke en recente boeken

Op de Vismarkt werd een groot deel van de boekencollectie van wijlen stadshistoricus Beno Hofman te koop aangeboden. Het ging om zowel antieke als recente boeken. Vrijwel al het materiaal had een link met een Gronings thema: het landschap, een bepaalde periode uit de geschiedenis, een stadswijk of een bedrijf of persoon. Naast boeken werden er ook oude kranten, landkaarten en foto’s te koop aangeboden. Bernhard: “Wat het voor ons heel bijzonder maakt zijn de verhalen die vandaag met ons gedeeld zijn. Verhalen over Beno, wat hij heeft betekend of mooie geschiedkundige feitjes.”

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

“Een landkaart werd voor 425 euro verkocht”

Naast een verkoop was er ook een veiling waar de meest bijzondere items werden aangeboden: “Dat ging ook boven verwachting. Er waren items die veel meer hebben opgeleverd dan we van tevoren gedacht hadden. Andere items gingen daarentegen voor lagere bedragen de deur uit. Het meest opmerkelijke moment was dat er 425 euro werd geboden voor een landkaart.” Op de vraag hoeveel geld er is opgehaald durft Bernhard geen antwoord te geven: “Dat weten we nu nog niet. De komende dagen zullen we de administratie compleet moeten maken en kunnen we ook wat zeggen over het resultaat.”

Beno Hofman

Het geld gaat ook naar de Stichting Cultuur Historisch Document. Zij gaan zich inzetten om in de komende jaren nog niet verschenen boeken van Beno alsnog postuum te publiceren. Stadshistoricus Beno Hofman overleed op 28 december 2023 op 69-jarige leeftijd. Voor OOG Tv maakte hij vierhonderd afleveringen van Beno’s Stad. Hierin maakt hij op laagdrempelige wijze de geschiedenis van Stad en Ommeland toegankelijk voor een breed publiek. Beno was een echte verhalenverteller met een groot hart en een goed gevoel voor humor. Hij bracht de geschiedenis op unieke wijze tot leven.