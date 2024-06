Benefietconcert klarinetorkest succesvol: “We kunnen niet wachten om naar Dublin te gaan”

Foto: Capriccio Clarinet Orchestra

Over een maand reist het Capriccio Clarinet Orchestra uit Haren en Hoogezand af naar Dublin om daar mee te doen aan het internationale ClarinetFest. Op de begroting kampte men met een klein tekort maar dit is inmiddels volledig weggewerkt dankzij een benefietconcert.

“Het was fantastisch”, vertelt Ailien de Beer van het orkest wanneer ze terugblikt op de benefietavond. “Het benefietconcert vond plaats in Hoogezand. Het was een ontzettend succesvolle avond. De zaal zat zo goed als vol en we hebben er een hele mooie Ierse avond van kunnen maken. Er werd Guinness Bier geschonken maar ook andere Ierse drankjes en hapjes konden genuttigd worden. Daarnaast was het mogelijk om giften te geven. Een deel van de opbrengsten van de verkoop ging naar onze reis.”

“Concerten in Haren”

En dat was zo succesvol dat daarmee de reis daadwerkelijk gemaakt kan gaan worden. “Eigenlijk kunnen we niet wachten. Tot het moment dat we afreizen naar Dublin hebben we nog vijf repetities staan. Dat biedt de mogelijkheid om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Ook hebben we nog een aantal concerten gepland staan. Vorige week traden we bijvoorbeeld op in de kerk in Kolham. De komende periode treden we nog op in een verzorgingstehuis in Haren en in cultuurcentrum ’t Clockhuys. Dat is waardevol omdat we daarmee ook met publiek kunnen testen hoe er op ons optreden gereageerd wordt. We gaan nu echt de finale van de voorbereiding in.”

Amerika

Op 29 juli reist het gezelschap af naar Ierland. Het Capriccio Clarinet Orchestra bestaat uit 35 orkestleden waarvan de jongste tien jaar oud is en de oudste zestig. In Dublin vindt zoals gezegd het internationale ClarinetFest plaats. Normaal vindt dit evenement plaats in Amerika. De Beer: “Afreizen naar Amerika is lastig maar nu het in Dublin plaatsvindt maakt dit het heel wat makkelijker. Ook omdat de zomervakantie voor de scholieren laat valt. Als orkest hebben we vanaf het begin hier heel veel zin in.”

ClarinetFest

Het ClarinetFest moet gezien worden als een broedplaats. Mensen van over de hele wereld komen er naar toe. Er zijn optredens, er kan gekeken en geluisterd worden, maar er kan ook genetwerkt worden. Door de gesprekken ontstaan er nieuwe mogelijkheden waardoor er voor de toekomst letterlijk nieuwe deuren op gaan.