Be Quick 1887 blijft derdeklasser, nederlagen in finale voor HFC’15 en Gruno

Foto: Andor Heij

Be Quick 1887 (zaterdag) handhaafde zich na een ruime zege in de finale van de nacompetitie in de derde klasse. HFC’15 degradeerde naar de vierde klasse en Gruno blijft vijfdeklasser.

“We hebben een lastig seizoen gehad”, aldus Be Quick trainer Gydo Jagersma. “Als je op deze manier afsluit voelt het toch als een prijsje”. Be Quick won zaterdag in Hoogeveen met ruime cijfers van SC Elim: 4-1.

Be Quick kwam op voorsprong via Kay Dollenkamp. Daarna werd Elim sterker. De drie Doldersums in de Drentse ploeg maakten het de Groningers lastig. Doelman Owen van Dijk greep een paar keer goed in en ook kreeg hij hulp van de lat. Peter Kroezen passeerde Van Dijk wel: 1-1. Mohamed Shabeel tekende voor de 2-1 ruststand voor Be Quick.

Na de pauze begon Elim opnieuw even sterk, maar na de 3-1 van Dollenkamp was het geloof weg bij de Drenten. In de slotfase maakte Alex Blaauw er nog 4-1 van. Elim degradeerde naar de vierde klasse.

“We hebben echt moeilijke momenten gehad in de eerste en tweede helft”, aldus Jagersma. “Een compliment aan de jongens dat ze het toch dicht wisten te houden. In de tweede helft konden we counteren en liepen zo uit”.

HFC’15 degradeerde naar de vierde klasse. In Oosterwolde werd met 2-0 verloren van SC Twijzel. Beide Friese doelpunten vielen na de pauze.

Gruno blijft vijfdeklasser. In Leek werd na verlenging met 2-1 verloren van Harkema Opeinde. Maarten Rietman opende nog wel de score voor Gruno.