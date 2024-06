Badkat en Guppy deze zomer naar Pioenvijver in Oosterparkwijk

Foto: Joris van Tweel

Badkat en Guppy komen deze zomer weer naar een Groningse wijk. Kunstenaarsduo Man-Yee Mok en Kwannie Tang van Studio MAKY gaan de twee kunstwerken opknappen, samen met kinderen uit de Oosterparkwijk. Vervolgens gaan de twee kunstwerken een zomer lang dobberen in de Pioenvijver.

De kunstwerken komen naar de Pioenvijver op vrijdag 19 juli. De kunstwerken worden in de Oosterparkwijk geplaatst voor de tweede editie van de Kinderbiënnale in het Groninger Museum. Ze blijven dit keer extra lang (heel de zomer) in de wijk, voor ze weer richting het museum gaan.

De twee kunstwerken dobberden in 2021 al een tijdje in de Korrewegwijk, waarna ze nog een tijd lang in het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum lagen.