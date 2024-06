Automobilist botst op scooterrijder op Paterswoldseweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Paterswoldseweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur. “De automobilist reed over de Paterswoldseweg”, vertelt Ten Cate. “De bestuurder wilde afslaan naar de Hippocrateslaan. Daarvoor moest het fietspad overgestoken worden. Bij die manoeuvre ging het mis. Naar alle waarschijnlijkheid is de scooterrijder over het hoofd gezien waardoor een botsing het gevolg was.”

Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer op locatie kunnen behandelen aan diens verwondingen. De scooter raakte flink beschadigd door de aanrijding. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.