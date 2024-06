Automobilist belandt met auto op vangrail

Foto: wijkagenten Beijum

Een automobilist heeft zondagochtend diens voertuig geparkeerd bovenop de vangrail van de noordelijke ringweg. Dat meldt de politie op sociale media.

Het voorval gebeurde in het begin van de ochtend. “Soms neem je per ongeluk de verkeerde rijbaan”, schrijft de politie. Naar alle waarschijnlijkheid wilde de bestuurder vanaf de Bedumerweg de noordelijke ringweg oprijden. Vanwege de verkeersveiligheid begint op de oprit ook de vangrail die geleidelijk aan op hoogte komt. Door nog onbekende oorzaak is de automobilist hier op terecht gekomen.

Agenten hebben bij de bestuurder een blaastest afgenomen. “Er was geen alcohol in het spel. De bestuurder vertelde dat hij niet goed had opgelet en op die manier op de vangrail terecht was gekomen.” Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.