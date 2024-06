Auto te water tussen Stad en Peize

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de N372 tussen Stad en Peize is zondagmiddag een automobilist van de weg geraakt en met zijn voertuig in een sloot terecht gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. “Er zijn geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken”, vertelt Ten Cate. “De automobilist reed in de richting van de stad toen door nog onduidelijke oorzaak de controle over het stuur kwijt werd geraakt. Het voertuig raakte van de weg en belandde in een parallel lopende sloot.” Omdat het voertuig te water raakte rukten de hulpdiensten massaal uit. Behalve de duikers van de brandweer en de grote hulpverleningswagen werd ook de traumahelikopter gealarmeerd.”

Ten Cate: “Het Mobiel Medisch Team is uiteindelijk niet in de helikopter ter plaatse gekomen. Hun hulp bleek niet nodig te zijn. Wel raakte één persoon gewond. Deze is per ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Volgens de fotograaf viel de hinder voor het overige verkeer mee omdat de hulpdiensten konden parkeren op de busbaan.