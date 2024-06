Auto en woning met verf besmeurd in Hoogkerk

Foto via Politie.nl

Aan de Johan Dijkstralaan in Hoogkerk zijn zaterdag een auto en een woning met verf besmeurd. Dat meldt de politie op sociale media.

“We kregen een melding binnen van vernieling waarop we naar de locatie zijn gegaan en onderzoek zijn gaan doen”, schrijft de politie. Uit foto’s blijkt dat de personenauto toe is getakeld met witte werf. De verf is aangebracht op de kofferbak en op de zijkant van het voertuig. Over de achtergrond van de vernieling is niets bekendgemaakt.

Wel is de politie een onderzoek gestart. Daarbij worden mensen opgeroepen om zich te melden als ze iets gezien hebben. Ook camerabeelden van dashcams en videodeurbellen zijn welkom. “Mensen kunnen contact opnemen op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”