Auto belandt op de kop bij verkeersongeluk

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op De Grasjuffer in Eelderwolde is zaterdag aan het einde van de middag een auto op de kop beland. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. “Het is een raadsel hoe het heeft kunnen gebeuren”, vertelt Weening. “De autot lijkt een boom geschampt te hebben, is tegen een lantaarnpaal gebotst en daarna op de kop op het wegdek beland. Er zijn geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.” Omdat er mogelijk sprake was van een beknelling rukten de hulpdiensten met meerdere voertuigen uit. De grote hulpverleningswagen van brandweer Stad kwam naar de locatie en ook het Mobiel Medisch Team, MMT, rukte uit. “De automobilist is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen. Door het ongeluk was de weg een tijdlang afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.