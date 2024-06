Auke van de Kamp voor de derde keer terug bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Auke van de Kamp staat volgend seizoen weer onder contract bij Nova Tech Lycurgus. De passer-loper tekent een contract voor jaar. Het is de derde keer dat de inmiddels 28-jarige Van de Kamp onder contract staat in Groningen.

Van de Kamp kwam in 2015 voor het eerst spelen bij Lycurgus. Vier seizoenen en drie landstitels later vertrok Van de Kamp naar Achel voor een avontuur in België. Een jaar later was hij alweer terug, maar zat vaak in de lappenmand. Om daar uit te komen, ging Van de Kamp twee seizoenen naar Lüneburg (Duitsland) om de ban te breken. Vorig seizoen speelde Van de Kamp op het derde Italiaanse niveau, maar werd geplaagd door long-covid.

Volgens Lycurgus is Van de Kamp hard op weg weer helemaal fit te raken: “Het was of een contract afdwingen in de A2 0f A3 (in Italië) of terug naar Groningen. Het is het laatste geworden. Ik ben op zoek naar meer vastigheid en wil wat gaan werken. Ik kreeg nog een mooie aanbieding in Italië, maar dat voelde niet meer goed. Ergens ver weg zitten is ook niet alles hoor. Ik heb onderhand mijn top wel bereikt en dat deel ik graag met mensen die ik ken. Er komen spelers die ik ken en met oude vrienden gaan ballen vind ik een fijne gedachte.”

De komende dagen presenteert Lycurgus de rest van de selectie.