Unieke prestatie atlete Jorinde van Klinken: opnieuw zilver, nu bij discuswerpen

Foto: atletiek.nl

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zaterdagavond haar tweede medaille behaald bij het EK Atletiek in Rome. Het werd opnieuw een zilveren plak, ditmaal bij het discuswerpen.

Voor Van Klinken, 24 jaar oud, konden de Europese kampioenschappen al niet meer stuk. Vrijdag pakte ze zilver bij het kogelstoten, vlak achter haar landgenote Jessica Schilder. Bij het discuswerpen was ze één van de kanshebbers, mede gezien haar nationale record van 70 meter 22. Bij haar zesde en laatste poging ging ze van brons naar zilver, dankzij een prima worp van 65 meter 99. Van Klinken is één van de weinige atleten die uitblinken bij zowel het discuswerpen als kogelstoten. Europees kampioene werd de Kroatische favoriete Sandra Perkovic Elkasevic, met 67 meter 04.

“Om het in je laatste poging te doen, is heel moeilijk,” was Van Klinken’s commentaar voor de NOS. “Maar tot dan toe ging het niet echt super. Twee medailles winnen is zó ongelofelijk speciaal. Ik denk dat, als dit is ingedaald, ik supertrots ben.” De focus is vanaf nu gericht op de Olympische Spelen, begin augustus.

Haar clubgenote Sofie Dokter behaalde een fraaie vijfde plaats op de zevenkamp. Na de eerste dag stond de pas 21-jarige Groningse nog vierde, maar die plek kon ze zaterdag niet vasthouden, ondanks drie prima prestaties. Bij het verspringen kwam ze tot 6 meter 30 (vrijwel gelijk aan haar PR), maar bij het speerwerpen krikte ze haar eigen topprestatie op naar 47 meter 17, ruim 2,5 meter verder dan ooit tevoren. De afsluitende 800 meter liep Dokter in 2 minuut 14.63, opnieuw een PR. Dat resulteerde in een totaal van 6418 punten, wederom een persoonlijk record. Daarmee heeft ze zich vrijwel zeker gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs. Europees kampioene werd de Belgische favoriete, Nafi Thiam, met 6849 punten.

“Ik ben echt heel erg blij met mijn vijfde plek,” zei een stralende Dokter na afloop voor de camera van de NOS. “Op de trainingen ging het niet heel goed, en ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar het viel erg mee. Ik heb meer dan 6400 punten behaald en dat had ik niet verwacht.”