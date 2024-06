Asfaltwerkzaamheden in Vinkhuizen, Beijum en op bedrijventerrein Hoendiep

Foto: Estr4ng3d via WikiMedia Commons

In een aantal straten in Vinkhuizen en Beijum wordt deze week gewerkt aan het asfalt, met name ’s avonds en ’s nachts. Ook op bedrijventerrein Hoendiep wordt aan het asfalt gewerkt.

Tijdens de werkzaamheden wordt het oude asfalt weggehaald en er wordt een nieuwe laag aangebracht. In Beijum wordt de hele komende zaterdag geasfalteerd aan de Amkemaheerd, tussen Atensheerd en Mudaheerd. In Vinkhuizen wordt komende vrijdag- en zaterdagnacht gewerkt op de Siersteenlaan, tussen de rotonde van de Goudlaan en de Friesestraatweg. Op delen van de Atoomweg en de Protonstraat komt ook een nieuwe laag asfalt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op donderdag en vrijdag van 19.00 uur tot 06.00 uur.

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk in de avond en nacht om het verkeer te ontzien. Tijdens de werkzaamheden zijn er lokaal omleidingen ingericht.