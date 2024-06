Amateurvoetbal: Groninger eersteklassers voornamelijk tegen Friese clubs

Foto: Andor Heij. Velocitas - PKC'83

De Groninger eersteklassers ontmoeten komend seizoen zes Friese tegenstanders en twee clubs uit Drenthe. Dat blijkt uit de voorlopige indeling van de eerste klasse H door de KNVB.

Be Quick 1887, Oranje Nassau, PKC’83 en Velocitas 1897 zijn de vertegenwoordigers uit de stad. Winsum en WVV uit Winschoten zijn de andere twee clubs uit de provincie Groningen.

Friesland levert Buitenpost, Blauw Wit ’34 (Leeuwarden) Broekster Boys (Damwoude), Drachtster Boys, Heerenveense Boys en Stiens. Roden en Rolder Boys zijn de Drentse clubs in 1H.

De degradanten uit de vierde divisie zijn Be Quick 1887 en Buitenpost. De promovendi zijn Roden, Rolder Boys, Heerenveens Boys en Stiens.

Jammer

De drie clubs uit Emmen gaan in de oostelijke eerste klasse spelen. WKE’16 degradeerde en is daardoor tweedeklasser. Dat laatste vindt Robert Groninger, de voorzitter van de andere woonwagenkamp vereniging PKC’83, wel jammer: “De wedstrijden tegen WKE staan garant voor een duizend plus publiek en qua beleving is het ook heel mooi”.

“Het is natuurlijk een concept en er kan nog wat veranderen, maar we hadden deze indeling wel verwacht”, aldus Groninger. “We zijn verder blij met deze eerste klasse H en we kennen de meeste ploegen wel”. De definitieve indeling wordt op 5 juli bekend gemaakt.

Normale degradatieregeling

Er is volgend jaar weer een normale promotie/degradatieregeling. De kampioen gaat naar de vierde divisie en de drie clubs die een periodetitel pakken spelen nacompetitie voor promotie. Een club degradeert en twee clubs spelen nacompetitie tegen degradatie. De afgelopen twee jaar was er een versterkte degradatie, omdat het aantal eerste klassen van elf naar acht is gegaan.

Voorbereiding

PKC’83 start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 10 augustus. De eerste oefenwedstrijd is tegen vierde divisionist Hoogeveen op 17 augustus.

Be Quick, Oranje Nassau en Velocitas delen de voorbereiding op in twee stukken. Be Quick speelde zondag in Norg al een oefenwedstrijd. GOMOS werd met 9-0 verslagen.