Actieplan voor mentale gezondheid bij jongeren: “De opgave is groot”

De gemeente heeft een actieplan gepresenteerd waarmee het wil gaan werken aan het verbeteren van de mentale gezondheid bij jongeren. Uit onderzoek blijkt dat het met de mentale gezondheid van veel inwoners niet goed gaat.

Het actieplan is het resultaat van een motie in in de herfst van 2022 door de gemeenteraad werd aangenomen. Het beeld toen was dat er in aanvulling op het Gezondheidsbeleid Gezond Leven in 050 meer nodig was voor jongeren. De gemeente bevestigt dit beeld nu. Uit de gezondheidsmonitor 2023 van de GGD blijkt dat het aantal jongeren met psychische klachten toe neemt, de eenzaamheid onder jongeren stijgt en de weerbaarheid afneemt.

Knelpunten

Vanuit het netwerk Gezond Groningen is er een regioplan gemaakt waarbij er ingezet wordt op preventie. Daarnaast is binnen het Gezondheidsbeleid Gezond leven in 050 mentale gezondheid opgenomen als nieuw thema. “Er zijn al veel interventies die bijdragen aan het aanpakken van de proberen. Maar we willen meer doen”, schrijft de gemeente. “Op basis van onderzoek en analyse hebben we een aantal knelpunten gesignaleerd waar we mee aan de slag willen. De knelpunten zijn stigmatisering, hoge druk, klassenongelijkheid, gebrek aan vaardigheden, eenzaamheid en moeite met het vinden van de juiste hulp. Deze knelpunten hebben we onderverdeeld in een aantal focusgebieden waarop we moeten interveniëren.”

Communicatiekloof

Het lijkt de gemeente een goed plan om te gaan investeren in zinnige vormen van vrijetijdsbesteding voor jongeren, investeren en organiseren van mentale steun door leeftijdsgenoten, ouders en vrijwilligers, de steun vindbaar maken in de omgeving en om genoeg mogelijkheden te bieden waarbij jongeren zich kunnen uiten en de juiste keuzes kunnen maken. Volgens de gemeente gebeurt er al veel maar ontbreekt het vooral aan vindbaarheid. “Uit recent onderzoek wordt een

communicatiekloof geconstateerd tussen het bestaande aanbod en de vraag die er is. Vindbaarheid gaat ook over het vinden van hulp in de nabije omgeving. Om de

vindbaarheid van de interventies te verbeteren willen we samen met onder meer jongeren een overzicht creëren van preventieve en laagdrempelige interventies. Ook

stellen we voor hier een campagne voor te gaan starten.”

De komende periode vindt er verder onderzoek plaats. Het is namelijk onduidelijk of alle interventies die ingezet worden aansluiten bij de behoeften of waar eventueel nog meer nodig is.