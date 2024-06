Aantal sportvissers in gemeente laagste van heel de provincie: “Achterstallig onderhoud één van de redenen”

In de gemeente Groningen zijn er zo’n 7.070 actieve sportvissers. Het gaat om 2,9 procent van de bevolking. Daarmee scoort de gemeente het laagst in vergelijking met andere gemeenten in de provincie. Dat blijkt uit cijfers van sportkoepel NOC*NSF.

“Ik ben inderdaad bekend met de cijfers”, vertelt voorzitter Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen – Drenthe. “In totaal hebben wij zo’n 60.000 leden. En daarmee doen we het eigenlijk heel erg goed. Maar het klopt dat in de gemeente het aantal sportvissers op een lager niveau ligt dan in andere gemeenten in het Noorden. Daar liggen een aantal redenen aan ten grondslag waarbij er één voor de hand ligt: Groningen is een hele jonge stad. Zo’n 25 procent van de inwoners is student. En studenten zijn in principe niet de mensen die een hengeltje uitwerpen.”

Achterstallig onderhoud

Maar er is volgens Mensinga nog een reden: “Het heeft ook te maken met achterstallig onderhoud. Als je vroeger door bijvoorbeeld Selwerd liep dan werd daar vrij veel gevist. Dat gebeurt niet meer omdat het onderhoud te wensen over laat. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de opkomst van exoten, de hoeveelheid kroos en bagger dat voor zuurstofproblemen zorgt waardoor de vissen het er zwaar hebben. Ik moet zeggen dat de gemeente wel heel hard werkt om dit te verbeteren. Kijk bijvoorbeeld naar de wijk De Wijert waar alles keurig is opgeknapt en je ook het aantal vissers toe ziet nemen.”

Cursus Stedelijk Waterbeheer

Mensinga: “Voor ons is dit trouwens ook de reden dat we de Cursus Stedelijk Waterbeheer hebben ontwikkeld. Ambtenaren van de gemeente Groningen hebben deze inmiddels gevolgd. Bij deze cursus, die gegeven wordt door een ecoloog, gaat men de wijk in. Er wordt gekeken naar de situatie, naar het leefmilieu en hoe dit verbeterd kan worden. Ook andere gemeenten als Eemsdelta, Westerkwartier en Assen zijn hier mee aan de slag. En daar verwacht ik veel van. Ik denk dat het een heel mooi middel is om de kwaliteit van het stedelijk waterbeheer te verbeteren.”

Populariteit

Op zaterdag 1 juni begint het jaarlijkse sportvisseizoen. Ook in de voorbije maanden mocht er gevist worden echter gelden er dan beperkingen. Zo mag je van 1 april tot de laatste zaterdag van mei bijvoorbeeld niet met kunstaas vissen en moeten gevangen snoeken en snoekbaarzen direct teruggezet worden. Uit de cijfers van NOC*NSF blijkt dat het met het vissen goed gaat. Tijdens de coronajaren is de populariteit flink gegroeid. Na voetbal en tennis is vissen de derde sport van Nederland.