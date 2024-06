Aankleding Groningen voor Roze Zaterdag begonnen

Foto: Rieks Oijnhausen

De organisatie achter Roze Zaterdag is maandagochtend begonnen met de aankleding van Stad voor het evenement.

Onder andere op de Grote Markt en voor het Hoofdstation zijn regenboogvlaggen gehangen. Ook de Pride Photo-tentoonstelling bij de Akerk is onderdeel van de aankleding van de binnenstad voor het evenement, het zogenaamde ‘city-dressing’. Om gasten in stijl van het Hoofdstation naar de binnenstad te laten gaan, is ook het regenboog-zebrapad bij het Groninger Museum opgefrist.

Komende zaterdag is Groningen de gaststad van Roze Zaterdag, de oudste landelijke pride. Tijden het evenement en de dagen erom heen zijn er allerlei activiteiten in de binnenstad, met de Grote Markt als centraal punt. Hier komt een groot podium Daarnaast is er een Pride walk, een informatiemarkt, een roze kerkdienst en zijn diverse optredens van landelijke artiesten tot lokale talenten. Er worden zo’n 30.000 tot 40.000 bezoekers verwacht.