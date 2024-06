Aanhouding en doorzoeking bij vastgoedhandelaar Haren

Foto: 112groningen

De FIOD en de politie hebben deze donderdag drie mensen aangehouden op verdenking van valsheid in geschifte en oplichting met overheidsgeld.

Ook zijn drie woningen doorzocht, waaronder een huis aan de Rijksstraatweg in Haren en een woning in de gemeente Midden-Groningen. Twee mannen van 27 en 38 jaar en een 21-jarige vrouw, allen afkomstig uit de gemeente Groningen, zijn meegenomen voor verhoor. Tijdens het doorzoeken van de drie woningen is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en telefoons.

Het strafrechtelijk onderzoek begon na signalen van twee overheidsinstanties: het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Die handelen onder meer schade af en verstrekken subsidie voor gebouwen die schade hebben geleden door aardbevingen als gevolg van gaswinning.

De twee mannen hadden bij de ING voor meerdere woningen aanvragen ingediend. Het bouwbedrijf van de 27-jarige verdachte had de herstelwerkzaamheden voor de woningen verricht. Uit onderzoek kwam naar voren dat de schade vermoedelijk niet hersteld was en de aangeleverde facturen valselijk waren opgemaakt. Ook zouden de mannen voor verschillende andere panden die zij bezaten met valse documenten bijkomende kosten hebben geclaimd.

Volgens de FIOD hadden de verdachten ook bij SNN ten onrechte bijna vijftig keer een verduurzamingssubsidies aangevraagd. Daarvoor gebruikten ze vermoedelijk vervalste IMG-besluiten en facturen. De drie verdachten zouden bij de ING en SNN zo’n 350 duizend euro onterecht hebben aangevraagd. Daarvan is aan hen bijna 2 ton uitbetaald. Daarop is nu beslag gelegd op bankrekeningen en panden van de verdachten.

Volgens het Dagblad van het Noorden is één van de drie verdachten begin dit jaar nog door de Groninger rechtbank veroordeeld voor valsheid in geschrifte. De man had bij de aanvraag van twee vergunningen belangrijke informatie achtergehouden. De Bibob verplicht vastgoedondernemers, bij handel in panden of verbouwingen van meer dan 50 duizend euro, openheid te geven over hun justitiële verleden.