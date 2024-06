Wietexperiment gestart in Groningen: ‘Mooi product en goede prijzen’

Het wietexperiment is maandag gestart in Groningen. Dat betekent dat coffeeshops vanaf vandaag legaal wiet in kunnen kopen. Dat kon tot nu toe niet.

De overheid wil onderzoeken of de verkoop van hennep en hasj gelegaliseerd kan worden en is benieuwd wat vervolgens de effecten zijn op de criminaliteit en de volksgezondheid.

Sander Wildeboer van coffeeshop de Vliegende Hollander aan het Gedempte Zuiderdiep is blij met de start: ”Eindelijk mogen we beginnen! We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het is zover!”

Vanochtend vroeg kwam de eerste voorraad de (voor)deur binnen. “Als het binnen is moet je eerst alle wiet in het Track&Trace systeem zetten. Het is nu nog even dubbel werk, maar dat zal binnenkort over zijn.”

Volgens Wildeboer is de kwaliteit van de wiet goed en zijn veel klanten erg tevreden over de prijs.

De wiet komt nu voorverpakt binnen. Wildeboer: “We hebben nu allerlei soorten en maten en we krijgen alles mooi voorverpakt geleverd. Alles is heel mooi geregeld eigenlijk.”

Toch komt niet alle wiet die de coffeeshop verkoopt via de voordeur naar binnen. “Momenteel mogen we allebei de soorten nog verkopen, maar over een paar maanden zijn wij volledig over op de toevoer via het wietexperiment.”

Wildeboer merkt dat de nieuwe wiet erg in trek is: “Op dit moment loopt de nieuwe wiet veel harder dan de oude wiet. Iedereen wilt het graag uitproberen.”