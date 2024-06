34-jarige Groninger leidt roze kerkdienst tijdens landelijke pride

Foto: Protestante Gemeente Groningen

De mensen druipen binnen bij de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat. Het is zondagmorgen, half 10. Het voornamelijk oudere publiek wordt verwelkomd door een jonge man: Nick Everts. De 34-jarige Groninger is dominee én homoseksueel en leidt op Roze Zaterdag samen met predikant Marjits Euwema de roze kerkdienst.

“Hoe open mijn bubbel ook is, ik blijf een minderheid en op Roze Zaterdag vieren wij als minderheden dat wij die dag een meerderheid zijn”, vertelt Nick nadat hij de kerkgangers van zijn reguliere dienst gedag zegt. “Het is een feest van diversiteit en mogen zijn wie je bent.”

Uit de kerk gestapt

Nick is van huis uit Orthodox Protestants. Als 15-jarige stapte hij de kerk uit. “Voor mij had dat te maken met mijn seksualiteit: ik val op mannen en dat werd in die orthodoxe stroming niet geaccepteerd”, vertelt hij. “Ik had dus ook niet per se een keuze. Ik moest voor mezelf kiezen, dus ik ben weggegaan.” Dat was voor hem niet makkelijk. “Je verliest niet alleen je geloof, maar ook je vrienden- en familiekring. En het is best zoeken om nieuwe vrienden te maken.”

Twijfelen aan het geloof

De destijds tiener begon aan alles van zijn geloof te twijfelen: “Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat ik atheïst was.” Nick kon zich niet meer vinden in de godsdienst en de waarden waarmee hij was opgegroeid, maar hij bleef op zoek naar zingeving en ging toch theologie studeren.

Het was uiteindelijk via stadshistoricus Beno Hofman, die vorig jaar overleed, dat Nick zichzelf omdoopte tot predikant. “Beno was destijds voorzitter bij de kerkraad van de Doopsgezinde Kerk en vroeg mij voor deze functie. De kerk wilde verandering en dat hoopte ze bij mij te vinden.”

Onderwerp van 30 à 40 jaar geleden

Ondertussen heeft Nick zijn draai in de kerk al flink gevonden. Op de vraag hoe de Doopsgezinde Kerk tegenover seksualiteit staat, reageert hij verrast. “Het is totaal geen issue. Hier is het een onderwerp van dertig à veertig jaar geleden”, vertelt hij. “We hebben het beeld dat kerken altijd negatief waren ten opzichte van seksuele diversiteit, maar er is ook een groep kerken geweest die voorliepen op de Nederlandse overheid, die al eerder relatievormen inzegenden of accepteerden. Ook hier was er veertig jaar geleden al een homoseksuele predikant.”

Veroordeeld

Toch wordt Nick niet door iedereen geaccepteerd. Door collega-geestelijken wordt hij nog regelmatig veroordeeld. “Dat je eigenlijk als homoseksueel geen voorganger mag zijn, dat het verkeerd is. Allemaal keiharde oordelen en die kunnen soms best wel heel agressief geuit worden.”

Des te belangrijker is het voor de Groninger om bij te dragen aan Roze Zaterdag. “De kerk in Europa heeft een grote rol gespeeld in het onderdrukken van seksuele diversiteit en die invloed werkt nog steeds door in de huidige wetgeving. Juist daarom denk ik dat het goed is om op zo’n dag als Roze Zaterdag te beginnen op een plek waar mensen in tradities onderdrukt zijn.

Roze Zaterdag

Komende zaterdag is Groningen de gaststad van Roze Zaterdag, de oudste landelijke pride. Tijden het evenement en de dagen erom heen zijn er allerlei activiteiten in de binnenstad, waaronder een roze kerkdienst in de Akerk op 22 juni om 10.00 uur ’s ochtends. Tijdens de roze viering zal de kerkdienst onder andere gaan om dilemma’s die niet per se gaan om goed en fout gaan.