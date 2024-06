31 Groninger sporters gaan voor de prijzen bij Special Olympics

Niet minder dan 31 sporters van De Brug Regio Stad doen vanaf 14 juni mee aan de Special Olympics Nationale Spelen in Tilburg en Breda.

Drie dagen lang gaan ruim 2.100 sporters met een verstandelijke beperking de strijd aan met elkaar, in twintig verschillende disciplines. Samen met ruim 900 coaches/begeleiders en bijna 1.500 vrijwilligers is dit het grootste multi-sportevenement voor sporters met een verstandelijke beperking in ons land.

De Groninger sporters worden begeleid door tien coaches. Ze komen uit in vier disciplines: zwemmen, bowlen, tafeltennis en bocce, een soort jeu de boules. De groep overnacht in het attractiepark De Beekse Bergen.