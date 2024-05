Zwarte doos verrijst op nieuw buschauffeursverblijf bij Hoofdstation

Foto via Groningen Spoorzone

Nee, het voormalige pand van Sociale Zaken aan de Eendrachtskade wordt niet weer zwart geschilderd. Ten zuiden van het Hoofdstation verrijst een helemaal nieuwe ‘zwarte doos’, bovenop het nieuwe verblijf voor chauffeurs op het nieuwe busstation.

Buschauffeurs zullen weinig in de ‘zwarte doos’ (of ‘black box’ zoals Groningen Spoorzone hem noemt) verblijven. Het vierkante blok bovenop de ruimte voor chauffeurs is bedoeld voor alle technische installaties van het nieuwe reizigersplein.

De zwarte kleur hoort bij de isolatiepanelen die de afgelopen periode op het gebouw zijn aangebracht. Daar komt nog een speciale gevelbekleding overheen, die het verblijf helemaal waterdicht moet maken. Dat kan iets langer duren dan gepland, stelt Groningen Spoorzone. Het weer zit het aanbrengen van de rubberachtige coating wat in de weg. Aannemer Strukton hoopt dat het aanbrengen van de isolatiecoating in de aanloop naar de zomer klaar is.

De laag geeft de ‘zwarte doos’ geen andere kleur. Die blijft zwart. En voor wie het weten wil: de binnenkant van de ‘black box’ ziet er net zo uit als de buitenkant, namelijk zwart.