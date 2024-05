Zware regenval en hoogwater: Half jaar vertraging voor trein naar Leer

Foto Andor Heij. Station Leer met trein

Het is pas halverwege volgend jaar weer mogelijk om met de trein van Groningen naar het Duitse Leer te reizen. Dit vanwege grote vertragingen bij de vernieuwing van het traject in Duitsland.

Dit deel van de spoorlijn is begin dit jaar volledig op de schop gegaan, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Weener en Leer. Het was de bedoeling dat de werkzaamheden in december klaar zouden zijn.

Bodem slecht

Door zware regenval en hoog water is de bodem in Duitsland aanmerkelijk verslechterd. Daarnaast zijn er tekorten aan belangrijke bouwmaterialen. Ook is er vertraging bij de levering van materiaal.

Ook in Nederland zijn er vertragingen door de slechte bodem. Maar de treinen tussen Groningen en Nieuweschans kunnen wel zoveel mogelijk rijden.

Brug

Er reden al sinds 2015 geen treinen over het grootste deel van het Duitse deel van de spoorlijn, omdat de Friesenbrucke bij Weener in 2015 werd kapot gevaren. Deze brug kan volgend jaar voorjaar weer gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Naar verwachting gaat de trein tussen Groningen en Leer volgend jaar zomer rijden. Tot die tijd rijden er snelbussen tussen Groningen en Leer en een stopbus tussen Nieuweschans via Weener naar Leer.