Zonnig en aangenaam weer wordt de komende dagen zo nu en dan onderbroken door (onweers)buien

Foto: Joris van Tweel

Flinke perioden met zon worden tot na het komende weekend nu en dan afgewisseld door bewolking. Uit die bewolking kunnen op bepaalde momenten buien vallen. De aangename temperaturen verraden al dat daar ook onweer bij kan zitten.

Weerman Johan Kamphuis voorspelt dat zonneschijn vrijdag wordt afgewisseld door stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind. Vrijdagavond is het droog en klaart het breed op. Bij weinig wind ligt het kwik nog lang boven de 20 graden.

Op Eerste Pinksterdag zijn er zonnige perioden, gevolgd door toenemende bewolking. Vooral in het zuiden en zuidoosten van de Stad is in de loop va de middag kans op een verspreide (onweers) bui. Het wordt 22 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten. Pinkstermaandag is er meer bewolking en neemt de kans op één of een paar buien toe, opnieuw met kans op een slag onweer bij een graad of 20.

Dinsdag is het warm bij 24 of 25 graden en is er veel zon. De dag wordt afgesloten met regen- en onweersbuien vanuit Duitsland. het lijkt de voorbode te zijn van een minder warme en natte woensdag.