‘Zondag zonovergoten, ook komende dagen veel zon”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is de komende dagen aantrekkelijk voorjaarsweer. De zon laat zich vaak zien en de temperatuur loopt op dinsdag op naar zo’n 23 of 24 graden.

Zondag is er volop zon. De wind komt uit het oosten en is zwak. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 of 21 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 12 of 13 graden komt te liggen. Ook maandag begint zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en is er kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 23 of 24 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Overdag is er volop zon, in de avond kan er wat bewolking ontstaan maar het lijkt dan wel droog te blijven. Ook dan wordt het zo’n 23 of 24 graden.