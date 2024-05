‘Zondag regen- en onweersbuien, ook komende dagen niet droog’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het is de komende dagen verstandig om de paraplu mee te nemen als je op pad gaat. Op zondag zijn er regen- en onweersbuien en ook in de nieuwe week blijft het niet droog.

Zondag begint de dag zonnig. Weldra neemt echter de bewolking toe. In de middag vallen er buien waarbij er ook onweer mogelijk is. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. De buien houden in de avond aan. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 21 of 22 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder waarbij het afkoelt naar zo’n 11 of 12 graden. Lokaal kan er mist ontstaan.

Op maandag zijn de veranderingen klein. In de ochtend is er zonneschijn maar is er ook bewolking. In de middag vallen er buien. Het wordt 18 of 19 graden. Op dinsdag vallen er verspreid over de dag buien. Daarbij is er ook onweer mogelijk. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Dan wordt het 17 of 18 graden. Ook in de dagen daarna lijkt het wisselvallige weer aan te houden.