Woodstock herleeft in Sterrebos: “Een prachtige middag met veel gezelligheid”

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Sterrebos bij de muziekkoepel vond zondagmiddag de eerste editie van SterrebosLive van dit seizoen plaats. Volgens Henk Hindriks van de organisatie werd het een succesvolle en gezellige middag.

Hoi Henk! De eerste editie van dit seizoen. Dat moet sowieso goed voelen …

“Dat kun je wel zeggen. We doen dit natuurlijk al heel veel jaren. In de winterperiode hebben we een binnenprogramma maar het is ontzettend fijn dat we in het voorjaar weer naar buiten kunnen. En wat een geluk hadden we vandaag ook met het weer. Het was zonovergoten. Het was echt een feestje. We kijken terug op een hele geslaagde en mooie dag.”

Was het druk?

“Ja. En dat hadden we niet verwacht. Er waren in de stad vandaag meer activiteiten. De huldiging van de FC bijvoorbeeld en de meikermis in de binnenstad. Maar het is vandaag ook Moederdag. Maar wij konden niet merken dat het daardoor bij ons rustiger was. Ik denk dat je kunt stellen dat SterrebosLive kan rekenen op een trouw publiek.

Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Jullie hadden vandaag twee artiesten in het Sterrebos geprogrammeerd staan …

“Als eerste trad Harry Loco op. Sinds 2001 reist Loco de wereld over met zijn muziek. Hij speelde en toerde met onder andere Slade, Peter Green, Eric Burdon en zelfs met Melanie. Zijn liveoptredens vallen op door de sfeer die hij opwekt en een stem waar alle kleuren van de regenboog in doorklinken. Je kunt spreken van een Woodstocksfeer. De liedjes gaan over oorlog, vrede en misstanden in de wereld, maar ook over hoop en liefde. Daarnaast hadden we Reverse Cowgirls. Dat is Americana, uptempo en rockabilly muziek. De band bestaat uit Joost Dijkema en Michiel Hoving die beide gitaar spelen terwijl ze tegelijkertijd met hun voeten de drums bedienen. Bram Menninga begeleid de heren op contrabas.”

Nog even terug naar Harry Loco. Je hebt het over Woodstock. Het befaamde muziekfestival uit augustus 1969. Werd vanmiddag dat Woodstock-gevoel ook neergezet …

“Weet je. De bezoekers aan SterrebosLive zijn eigenlijk allemaal oude hippies. Alle bezoekers zijn 40 jaar of ouder waarbij het grootste deel de 60 is gepasseerd. SterrebosLive is ook een soort reünie waarbij mensen elkaar ontmoeten. We organiseren dit vijf keer per jaar en deze mensen zijn er ook vijf keer per jaar bij. Met elkaar wil men een leuke middag hebben. En Woodstock. Ja, dat sfeertje ontstond vanmiddag zeker.”

Je vertelde al dat jullie dit nu al heel wat jaren op een rij doen. Zijn er dit seizoen ook dingen vernieuwd?

“Ja, toch wel. We hebben er altijd wat foodtrucks bij staan. Dat aanbod hebben we dit seizoen uitgebreid. Dus er kan nog steeds een kop koffie gehaald worden maar het is ook mogelijk om een ijsco of een hapje eten te bemachtigen. Dat alles tezamen maakt de sfeer heel erg leuk. Muziek, lekker eten en drinken en dat alles vandaag onder een stralende zon. Wat je wil je nog meer? Het was vandaag een hele goede start van het nieuwe seizoen SterrebosLive.”

De volgende editie van SterrebosLive vindt plaats op zondag 9 juni. Dan treden Calidus Band en Serenou op.