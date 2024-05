‘Woensdag veel zon, komende dagen kans op buien’

Foto: Joris van Tweel

Het is eerst nog volop zonovergoten voorjaarsweer. Vanaf donderdag neemt de bewolking toe en daarmee ook de kans op neerslag.

De dag begint woensdag met zonneschijn. Aan het eind van de middag en in de avond is er kans op wat bewolking. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting loopt de maximumtemperatuur op naar zo’n 25 of 26 graden. In de nacht van woensdag op donderdag is het grotendeels helder en blijft het met minimumtemperaturen rond de 15 of 16 graden warm.

Donderdag begint zonnig maar in de middag neemt de bewolking toe. Er is dan ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 23 of 24 graden. Op vrijdag zijn de veranderingen klein. De zon laat zich zien, er is bewolking, maar er is ook kans op een bui. Het wordt 23 graden.