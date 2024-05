“Woensdag veel bewolking met kans op een buitje, op Hemelvaartsdag flinke opklaringen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Tijdens Hemelvaartsdag zijn er flinke opklaringen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zit de temperatuur de komende dagen ook in de lift waarbij het komend weekend mogelijk 22 graden kan worden.

“Woensdag is er veel bewolking al neemt de kans op een paar opklaringen in de middag wat toe”, vertelt Kamphuis. “Hier en daar valt er een spetterbuitje en het wordt 16 graden. De noordenwind is zwak, windkracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag minimumtemperaturen rond 7 graden. Op Hemelvaartsdag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door stevige stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 19 of 20 graden. De noordenwind is zwak, hooguit matig, windkracht 1 tot 3.”

“Vrijdag wordt het 19 graden en verandert er aan het weerbeeld nagenoeg niets. Tijdens het weekend komt er nog wat meer ruimte voor de zon al wordt het niet stralend. Wel blijft het droog en wordt het nog wat warmer met zaterdag 20 of 21 en zondag 21 of 22 graden. Dan steekt er een matige oostenwind op, windkracht 3 tot 4. Maandag en dinsdag houdt het warme voorjaarweer aan. Met flink wat zon wordt het in de middag 21 tot 23 graden en blijft het droog.”

