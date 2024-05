“Woensdag buien met onweer, ook komende dagen blijft het niet droog”

Foto: Joris van Tweel

Zonovergoten en aangenaam voorjaarsweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hebben we ook de komende dagen te maken met buien waarbij er ook onweer voor kan komen.

“Woensdag vallen er enkele buien met kans op een slag onweer”, vertelt Kamphuis. “Later in de middag verdwijnt de buiigheid en klaart het vaker op. Het wordt 17 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. In de nacht van woensdag op donderdag zijn er opklaringen. Later in de nacht kan er weer een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden.”

“Donderdag is er af en toe zon maar gaan er opnieuw buien vallen met kans op onweer. Bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 18 of 19 graden. Vrijdag houdt het rustige weer aan. Verder houden we het ook dan niet droog en wordt het met zo nu en dan zon 18 of 19 graden.”

“Zaterdagochtend valt er nog een buitje en in de middag blijft het droog en zijn er flinke opklaringen. Zondag is het droog en zijn er brede opklaringen. Beide dagen staat er een matige, soms vrij krachtige noordelijke wind en wordt het ’s middags een graad of 17.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.