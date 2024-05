Woensdag 24-uurs staking in Groningen voor betere cao Metaal & Techniek

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Vakbonden FNV en CNV roepen hun leden in de Metaal & Techniek in Groningen op om woensdag 24 uur het werk neer te leggen.

Er wordt onder meer gestaakt door werknemers van Eekels Technology, Spie, Ziegler Brandweertechniek, Equans en Kampen Industrial Care. Eind eind april waren er al soortgelijke stakingen in Friesland, de Noordoostpolder, Twente, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuidwest-Nederland.

‘Het is een stelletje kruideniers’

De bonden organiseren de staking, omdat ze het cao-aanbod van de werkgevers in de sector niet goed genoeg vinden. De bonden willen onder meer tien procent loonsverhoging, automatische prijscompensatie, volledig loon voor jongeren, minimum stagevergoedingen en betere voorwaarden voor oudere werknemers.

“Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste cao-eisen, met name op het gebied van (jeugd)loon, zwaarwerk-regeling en generatiepact, is zwaar teleurstellend” ,vertelt FNV cao-onderhandelaar Peter Reniers. “We hebben de afgelopen cao-periode fors ingeleverd op koopkracht, maar hier lijken de werkgevers totaal geen boodschap aan te hebben.”

Anthony Williams, FNV Metaal bestuurder Groningen, vult aan: “Wel klagen dat er te weinig jongeren voor de techniek kiezen, maar als het op betalen aankomt: ho maar! Het is een stelletje kruideniers. Mensen zijn het spuugzat! De actiebereidheid is in de metaal en techniek nog nooit zo hoog geweest.”