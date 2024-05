Wisselvallig bevrijdingsweekend in aantocht: wolkenvelden, buien en opklaringen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het komende bevrijdingsweekend wordt er één waarin het weer wat heen en weer zwalkt na de warme periode van deze week. Regen is nooit ver weg, maar ook de zon krijgt elke dag hier en daar een kans. De temperatuur wisselt de komende dagen flink. Na het weekend lijkt alles zich wat te stabiliseren.

Volgens weerman Johan Kamphuis zal de Dodenherdenking van zaterdag mogelijk wat nattig verlopen: “Er is zaterdag eerst geregeld zon, maar de bewolking neemt in de loop van de ochtend toe. In de middag raakt het overwegend bewolkt met een kleine kans op een buitje. Het wordt 17 of 18 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten.”

De nacht naar zondag wordt volgens Kamphuis een waterballet: “Het gaat het flink regenen, met zelfs kans op een slag onweer. Zondag overdag is er veel bewolking, met vooral op het eerste deel van de dag buiige regen. In de loop zondagmiddag verdwijnt de meeste neerslag en klaart het wat op. Met 14 graden is het fris en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwestenwind. In de nacht naar maandag daalt het kwik naar 3 of 4 graden met kans op lichte grondvorst.”

Volgende week zijn de buien van de radar verdwenen en komt het weerbeeld wat tot rust, besluit Kamphuis: “Maandag zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Het wordt 17 of 18 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind. De rest van de week blijft het waarschijnlijk droog. Wolkenvelden en brede opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ’s middags een graad of 18.”