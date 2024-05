Willeke Alberti keert terug op het podium tijdens Roze Zaterdag in Stad

Willeke Alberti - Foto: Esther Gebuis

‘Homomoeder’ Willeke Alberti keert bij uitzondering terug op het podium. Op zaterdag 22 juni staat ze op de Grote Markt in Groningen tijdens Roze Zaterdag.

Dat maakte de organisatie van Roze Zaterdag dinsdagmiddag bekend. De inmiddels 79-jarige zangeres staat op 22 juni, na lange tijd van afwezigheid, weer met liveband op het hoofdpodium op de Grote Markt. Alberti staat bekend als voorvechter van lhbti+-gemeenschap en is daarmee een icoon in de homo-gemeenschap.

Ook Sophie Straat, House of Vineyard, Gustaph (be), Babs, Roze Jager & Friends, Pieter van der Zweep en Liza van den Brink zullen het podium betreden op 22 juni.

Roze Zaterdag is de jaarlijkse landelijke Pride, die sinds de jaren zeventig de vrijheid en emancipatie van de lhbti+-geemeenschap viert. Tijdens Roze Zaterdag zijn er allerlei activiteiten in de binnenstad. De Grote Markt zal het centrale punt zijn met een groot podium voor het Stadhuis. Daarnaast is er een Pride walk, informatiemarkt, roze kerkdienst en diverse optredens van landelijke artiesten tot lokale talenten. Er worden zo’n 30.000 – 40.000 bezoekers verwacht.