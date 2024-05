Wethouder heeft knoop in buik rond proces asiellocatie Eemsgolaan: “Niet goed gegaan, maar de nood is hoog”

Foto via Google Maps - Streetview

Het proces rond de komst van een asiellocatie aan de Eemsgolaan verdient niet de schoonheidsprijs. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) ervaart een knoop in de buik, maar geeft daarnaast ook aan dat de nood hoog is.

Dinsdag liet de gemeente weten dat in een kantoorpand aan de Eemgsolaan, langs de A7, een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt ingericht. Op de locatie is plaats voor tussen de 200 en 300 asielzoekers die afkomstig zijn uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De bedoeling is dat het gebouw na een jaar gebruikt gaat worden als permanent asielzoekerscentrum, waar voor een periode van tien jaar asielzoekers opgevangen kunnen worden.

Jalt de Haan (CDA): “Belangrijk om draagvlak te houden”

Bij verschillende fracties leidt de komst van de opvanglocatie tot vragen. Maria Martinez Doubiani van D66: “Op welke manier zijn omwonenden geïnformeerd?” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Het gaat om een opvanglocatie die eerst voor een jaar en daarna voor tien jaar in gebruik zal zijn. Dit wordt gedaan zonder fatsoenlijk debat en zonder fatsoenlijk overleg met de buurt. Is er niet een knip mogelijk? Dat we na een jaar verder kijken?” Jalt de Haan van het CDA: “De situatie in Ter Apel is schrijnend. Het is goed dat we verantwoordelijkheid pakken. Maar het is ook belangrijk om draagvlak te behouden. Mijn fractie verbaast zich over de snelheid. Wordt hiermee het draagvlak niet enorm ondermijnd?” De Partij voor het Noorden spreekt van een overvaltechniek: “Mijn fractie krijgt vragen van buurtbewoners. Wisten jullie dit, vragen ze? Nee, wij wisten dit niet. Dit ondermijnt ons gezag.”

Wethouder Manouska Molema: “Locatie aan de Eemsgolaan is de enige plek waar dag- en nachtopvang mogelijk is”

Wethouder Molema geeft aan dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient: “Wat we niet in de krant lezen is dat de urgentie hoog is. Op dit moment komen we in Nederland 3.500 opvangplekken tekort. De bezettingsgraad van de opvangplekken die er zijn is hoger dan 100 procent. Eerder dit jaar hebben we een brief van de staatssecretaris gekregen dat we plekken beschikbaar moeten stellen. In de provincie hebben we gekeken wat we kunnen doen. Deze locatie aan de Eemsgolaan was de enige plek waar dag- en nachtopvang beschikbaar is.”

“Eigenaar van het pand wilde niet dat we de brief eerder gingen versturen”

Molema geeft aan alles aan te willen pakken om er voor te zorgen dat er in Ter Apel geen mensen op straat hoeven te slapen: “Als we in het land niets doen hebben we op 1 juli een tekort aan 8.000 opvangplekken. Aan het einde van het jaar gaat het om een tekort van 34.000 plekken. De nood is ongelofelijk hoog. U vraagt waarom wij niet eerder de omgeving geïnformeerd hebben. Dat kon niet. Vorige week hadden we de brief klaar staan. Maar de eigenaar van het pand wilde dat we de brief pas zouden gaan versturen als het proces volledig rond was. Dit was afgelopen vrijdag het geval. Daarna hebben we de brief verstuurd.”

“Verdient niet de schoonheidsprijs”

De wethouder spreekt ook van een dilemma: “Dit verdient niet de schoonheidsprijs. Maar waar kies je voor? Kies je er voor om heel snel een brief te sturen of om daar een week mee te wachten? En kies je voor snelle opvang of kies je er voor om mensen een week lang in het gras te laten slapen. Onze intentie is om aan de Eemsgolaan langdurige asielopvang aan te bieden. We zitten krap in het vastgoed. Dit is de enige plek die beschikbaar is. Om er een regulier azc van te maken, daar gaan we een net en keurig proces op doorlopen. Het formele besluit moet ook nog genomen worden. Dat dit nu niet lukt heeft te maken met de urgentie.”

“Problemen met postbezorging”

Molema baalt ook dat een deel van de inwoners het nieuws in de krant moesten lezen: “Er zijn problemen met de postbezorging in De Buitenhof. Deze mensen hebben geen brief ontvangen. Dat is vervelend. Je hebt het over een stapeling van dingen die niet goed zijn gegaan.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Iedere keer zegt u mea culpa”

De politiek lijkt geen genoegen te nemen met dit antwoord. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “De nood is al ruim een jaar hoog. Maar wat mij vooral tegen de borst stuit is dat u zegt dat u omwonenden beter wilt betrekken bij de plannen. Maar dit is de zoveelste keer dat dit niet gebeurt. Iedere keer zegt u mea culpa. Maar dit doet niet recht aan de omwonenden. U zegt we gaan eerst een azc neerzetten en daarna gaan we informeren. Dat is wat u doet. En dan direct voor elf jaar. En dan kunt u nu wel zeggen dat u netjes het proces door gaat lopen. Maar volgens mij moet u zeggen, we stoppen met participatie.”

Wethouder Manouska Molema: “We hebben een plicht met betrekking tot humane opvang”

Daar is de wethouder het niet mee eens. “We hebben als gemeente een plicht om bij te dragen aan een humane opvang. Bij andere locaties in de gemeente was er meer ruimte tussen de komst en de ontwikkeling. Ik hoop ook dat veel omwonenden straks komen opdagen als er een inloopbijeenkomst op de locatie wordt gehouden.”