Wespenstichting wil einde aan ophef over Aziatische hoornaar: ‘Hetze pakt nadelig uit voor de inheemse insectenpopulatie

Aziatische hoornaar op een plant - Foto via Wespenstichting

De huidige aanpak van de bestrijding van de Aziatische hoornaar is niet goed voor de inheemse bijen- en wespensoorten. Dat vindt de in Groningen gevestigde Wespenstichting. Te veel mensen zien de Europese hoornaar en andere inheemse wespen aan voor de invasieve exoot, waardoor deze soorten onterecht worden verstoord.

De Aziatische hoornaar werd in 2017 voor het eerst gezien in Nederland. Inmiddels is de invasieve exotische hoornaar ook in Groningen gevestigd. Volgens Sjoert Fleurke uit Stad, voorzitter van de Wespenstichting, heeft dit een paniekstemming veroorzaakt in de wereld van bijenhouders en natuurliefhebbers, die proberen alert te zijn en mee te helpen beginnende nestjes en koninginnen van de Aziatische hoornaar te onderscheppen.

‘Actie pakt nadelig uit voor de inheemse insectenpopulatie’

Aan deze begrijpelijke en goedbedoelde initiatieven kleven ook grote nadelen, vertelt Fleurke: “Het inschakelen van burgers bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar heeft tot gevolg dat men massaal wespenkoninginnen is gaan vangen en overal naar beginnende wespennesten speurt. Doordat de meeste burgers een hekel hebben aan wespen en velen zich niet aan de instructies houden, pakt deze actie nadelig uit voor de inheemse insectenpopulatie.”

Gebrek aan goede kennis (mede door verwarrende termen en foto’s in de media), in combinatie met oprechte goede wil, zorgt volgens Fleurke nu voor een ‘heksenjacht’ die ook onschuldige insecten treft. Duizenden mensen zouden bezig zijn om ieder verdacht insect te vangen, of zelfs meteen dood te maken. Ook worden dagelijks beginnende wespennesten verstoord en zelfs vernield voordat was vastgesteld of het daadwerkelijk een nest van de Aziatische hoornaar was.

‘Laat bestrijding aan professionals’

De Wespenstichting roept de media, imkers en betrokken organisaties daarom op om onmiddellijk te stoppen met het betrekken van het grote publiek bij de opsporing en de bestrijding van de Aziatische hoornaar. “Laat dit specialistische werk over aan deskundigen die weten wat ze doen. Maak het middel niet erger dan de kwaal. De officiële instructie is om een vermeende Aziatische hoornaar eerst te vangen, te fotograferen en te melden. Pas na bevestiging van een expert dat het dier inderdaad een Aziatische hoornaar is, is doodmaken van het insect te overwegen. In de praktijk kiezen burgers echter vaak de omgekeerde volgorde; eerst doodmaken en dan pas melden.”