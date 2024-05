Wedstrijd PKC’83/Team Amoeri in Gouda gestaakt na ‘wanordelijkheden’

De zaalvoetbalwedstrijd in Gouda tussen GZV Watergras en PKC’83/Team Amoeri is vrijdagavond vijf minuten voor tijd gestaakt. De Groningers stonden op dat moment met 7-2 voor.

De KNVB meldt dat de wedstrijd gestaakt is vanwege wanordelijkheden. Volgens PKC werden vanuit het thuispubliek racistische geluiden gemaakt en werden flesjes op het speelveld gegooid. Het duel was eerder al vanwege dezelfde redenen onderbroken, maar het ging na de afkoelingsperiode opnieuw mis.

De KNVB moet beslissen wat er met het restant van de wedstrijd en het tweede duel gaat gebeuren. De return staat volgende week in Groningen gepland. Het ging om de eerste nacompetitie wedstrijd van PKC voor promotie naar de eredivisie.

De mannen van Drs. Vijfje spelen nacompetitie om degradatie uit de eerste divisie te voorkomen. In de eerste wedstrijd werd thuis met 1-1 gelijkgespeeld tegen het tweede team van Hovocubo. Volgende week is in Alkmaar de return.