Wat vindt Groningen van de vernieuwde Grote Markt? Vul onze enquête in!

Bron: Alfenaar – Flickr/Creative Commons/by-sa 2.0

Het is bijna klaar: de herinrichting van de Grote Markt. In de zomer van 2022 startten de werkzaamheden en stap voor stap krijgt “de huiskamer van de stad” een nieuw uiterlijk. De gemeente plant bomen, bouwt een waterelement en maakt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Wat vind jij van de “nieuwe” Grote Markt?

Om te peilen wat Groningen vindt van de vernieuwde Grote Markt, heeft OOG een vragenlijst opgesteld waarin de verschillende onderdelen van de herinrichting van de Grote Markt aan bod komen. Wat vind je van (de terugkeer van) de windroos? In hoeverre ben je positief of negatief over het verdwijnen van de bussen? En ben je van plan om meer tijd te besteden op het plein?

De enquête is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl

De enquête is in te vullen tot maandag 27 mei om 10.00 uur.