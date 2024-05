Wat is er aankomende zaterdag te doen bij het Grote Markt Festival?

Waterpartij Grote Markt

Deze week zijn het de laatste loodjes voor het gereedmaken van de vernieuwde Grote Markt. Zaterdag 1 juni van 12:00 tot 0:00 uur wordt dat groots gevierd. Wat voor activiteiten zijn er dan te doen?

Op de Grote Markt

Overdag zijn er theatervoorstellingen, muziek- en poëzievoorstellingen op de Boumastage (bij de bomen) op Grote Markt. Voor de kinderen is er een Kids Area bij de waterfonteinen. Hier leren kinderen kennis maken met de wereld van het bouwen en kunnen ze graven in het zand met op afstand bestuurbaar speelgoed.

Ook staan er rondom het plein bordjes met QR-codes voor een audiotour, die gaat over de geschiedenis van Grote Markt en de gebouwen eromheen.

’s Avonds kunnen de voetjes van de vloer bij de Mainstage (voor het Stadhuis). Blaasband Broken Brass (20:00- 20:30) en artiesten als Zoë Taran (21:00-21:45) en DJ Tommy Green (23:00-0:00) treden dan onder andere op.

Dansen bij de bus

Net als bij Bevrijdingsfestival is de bus met muziek van organisatoren BRAAI, Roodkopje en Relate Radio bij het Grote Markt Festival van de partij, aan de noordzijde van de Grote Markt bij de Guldenstraat.

Rondom de Grote Markt

Bezoekers kunnen ook binnenstappen bij de gebouwen rondom de Grote Markt. Studentenverenging Vindicat, het Market Hotel en Grand Theatre houden open huis met rondleidingen.

In het Groot Handelshuis en de House of Connections zijn er lezingen over het ontwerp van de Grote Markt. In de Oude Raadszaal van het Stadhuis zijn de archeologische vondsten te bewonderen die tijdens de verbouwing van de Grote Markt opgegraven werden.

Voor meer informatie over het complete programma, klik hier.