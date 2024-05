Warme donderdag eindigt mogelijk met regen- of onweersbui, daarna koeler en meer kans op neerslag

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Het zonnige en warme weer van de afgelopen dagen houdt in ieder geval nog één dag stand. Daarna gaat de temperatuur in één keer tien graden terug en vallen er weer af en toe buien.

Volgens weerman Johan Kamphuis verandert er donderdag in eerste instantie weinig, maar kan er in de avond al wat naar beneden komen: “Er zijn flinke perioden met zon en er trekt, vooral in de ochtend en later in de middag, wat hoge bewolking over. Het is warm met 24 of 25 graden en de oostenwind neemt toe. In het Waddengebied waait het harder met windkracht 5 tot 6. In de avond en nacht naar vrijdag is er kans op een verspreide regen- of onweersbui. De nacht is zwoel met een laagste temperatuur rond 15 of 16 graden.”

Daarna is het ’s zomers aandoende weer eerst voorbij, vervolgt Kamphuis: “Vrijdag is de wind gedraaid naar het zuidwesten en is het met 15 tot 17 graden een stuk minder warm. Verder is er veel bewolking en vallen er enkele buien met kans op een slag onweer. Zaterdag is het vrij rustig weer met flinke perioden met zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Vaak is het droog, maar er is kans op een lokale (onweers) bui. Dat alles bij een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Zondag begint wellicht droog en met zon, maar eindigt met een enkele regen- of onweersbui bij 17 tot 19 graden.”