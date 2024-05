Wandelexcursie door De Hunzezone op Pinkstermaandag

Foto Geert Job Sevink

Het Groninger Landschap biedt op Pinkstermaandag een wandelexcursie aan door De Hunzezone. De tocht is ongeveer 5 kilometer lang.

Lang geleden stroomde de rivier De Hunze door het Drentse moerasgebied en het Groningse wierdenlandschap. Door de jaren heen zijn grote stukken gekanaliseerd om de scheepvaart de ruimte te geven. Het stukje Hunzezone, tussen de bedrijventerreinen in het zuidoosten van de stad, ziet er nog net zo uit als honderd jaar geleden. Tijdens de wandeltocht wordt er stilgestaan bij bijzondere planten en dieren in dit groene gebied. Ook gaat er verteld worden over de geschiedenis van de Hunze en over Ties Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne. Dijkhuis heeft zich altijd ingezet om de Hunzezone te beschermen tegen de oprukkende en uitdijende Stad.

Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad om de loop van de rivier De Hunze te herstellen. Met het herstel wordt een beslissing uit 1400 teruggedraaid. Toen Groningen groeide werd dankbaar gebruik gemaakt van de Hunze als transportader voor bijvoorbeeld veen uit Drenthe. Rond 1400 werd de Hunzeloop onderbroken en werd de loop via een gegraven verbinding, het Schuitendiep, naar de stad getrokken. De oorspronkelijke Hunzebedding kwam hierdoor vrijwel droog te liggen. Rozemarijn Gierkink van de PvdA liet tijdens de vergadering weten: “Dankzij Dijkhuis is een stukje groen en een stukje geschiedenis bewaard gebleven. Met dit gebied, met de oude meanders en oeverwallen, krijgen we alvast een voorproefje van wat ons straks te wachten staat als alles hersteld is.”

De excursie begint maandag om 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de excursie vind je op deze website.