Walter Flapper zakelijk leider Stichting Jonge Harten

Foto: Nienke Maat

Walter Flapper is sinds deze maand de nieuwe zakelijk leider van Stichting Jonge Harten, de organisator van het jaarlijkse Jonge Harten Theaterfestival in Groningen.

Walter is 17 jaar als ondernemer actief geweest in de internationale muziekindustrie. Hij was die hele periode manager van de muziekgroep Noisia en al hun zijprojecten en heeft daarnaast vele artiesten uit binnen- en buitenland bijgestaan.

Samen met de drie leden van Noisia bouwde hij het platenlabel VISION, organiseerde hij jarenlang muziekactiviteiten in Simplon en De Oosterpoort tijdens Koninginne- en Koningsnacht.

Voor Walter is het kunnen bijdragen aan een bredere beleefwereld voor jongeren en tegelijk laten merken dat ze er niet alleen voor staan, een droom die werkelijkheid wordt.