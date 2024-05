Wall House tijdens Pinksteren geopend: “Tentoonstelling ’thuis’ te zien”

Wall House II aan de A.J.Lutulistraat - Foto via Groninger Museum

Wall House aan de A.J. Lutulistraat is tijdens het hele Pinksterweekend geopend. In het gebouw is de tentoonstelling ’thuis’ te zien.

Jaarlijks vinden er in Wall House van half april tot oktober tentoonstellingen en activiteiten plaats. Momenteel zijn er werken te zien van Douwe Engels, Maartje Mulder en Marc van Vliet. Bij hun werken draait het om ’thuis’. Wat maakt een huis een thuis? En wat is eigenlijk de betekenis van ’thuis’? Het werk van Van Vliet wordt gekenmerkt door een mix van beeld, beweging, muziek en geluid. Mulder staat betekend om kunstwerken die een sterk persoonlijk karakter hebben waardoor ze voor veel mensen herkenbaar zijn. De werken van Engels zijn geïnspireerd op zijn verleden. Opgegroeid tussen twee culturen, tussen de Nederlandse en Braziliaanse, voelde hij zich als kind in Nederland niet thuis en in Brazilië werd hij gezien als een buitenlander.

Wall House is op Pinkstermaandag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Het gebouw, een ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk, wordt sinds 2016 beheerd door het Groninger Museum. In het gebouw wordt regionaal talent een podium gegeven.