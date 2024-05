‘Waarom vindt gedeputeerde Emmens een post over ‘hoogverraad’ van FDF interessant?’

Foto via Provincie Groningen

De Statenfracties van D66, GroenLinks en de SP willen van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij op de hoogte zijn van de acties van gedeputeerde Henk Emmens (BBB) op sociale media.

Emmens markeerde eind april een post van Farmers Defence Force op LinkedIn als ‘interessant’. In deze post wordt gesproken over “hoogverraad” met betrekking tot de verstrekking van Europese (landbouw) subsidies.

Hoewel Emmens de ‘interessant’ inmiddels heeft weggehaald, is de actie van Emmens volgens de partijen opvallend. De gedeputeerde, die vorig jaar werd geïnstalleerd met de rest van het college, moest vlak daarvoor ook al door het stof om zijn gedrag op sociale media. Emmens deed voor zijn aanstellingen uitingen op X (toen nog Twitter), waarbij hij de betrouwbaarheid van politici en bestuurders in twijfel trok. Emmens deed kort voor zijn aanstelling afstand van zijn Twittergedrag en stelde dat dit niet past bij een gedeputeerde.

‘Weet het college hiervan?’

Paula Benjamins-van Oudheusden (D66), Nadja Siersema-Orsel (GroenLinks) en Agnes Bakker (SP) zijn verbaasd dat de gedeputeerde, binnen het jaar na zijn installatie, opnieuw een social media post liket die de randjes opzoekt. De oppositiefracties willen opheldering over het standpunt van de heer Emmens rond de inhoud van de post van Farmers Defence Force en in hoeverre dit gedeeld wordt door het college van Gedeputeerde Staten.

De partijen zijn daarnaast bang dat de actie het vertrouwen schaadt binnen de samenwerking in de diverse gebiedsprocessen bij de Transitie Landelijk Gebied. “Dat is een proces wat nodig is voor de toekomst van Groningen en waar al grote druk op staat”, stellen de partijen. “Veilig met elkaar in overleg moet een basis zijn.”