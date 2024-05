Waarom moest de meikermis vrijdag eerder dicht? “Dit is weer een voorbeeld van ondernemertje pesten”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen wil van het College weten waarom de meikermis afgelopen vrijdagavond eerder dicht moest. Raadslid Mariska Sloot van de partij noemt het een nieuw voorbeeld van ondernemertje pesten.

“Ik was vrijdagavond in de stad en rond 22.30 uur zag ik dat de kermis gesloten was”, vertelt Sloot. “Ik heb navraag gedaan en daaruit blijkt dat de gemeente besloten had om vanwege veiligheidsoverwegingen de kermis om 22.00 uur te sluiten.” Vrijdagavond speelde FC Groningen in eigen huis de promotiekraker tegen Roda JC. Toen duidelijk werd dat de FC promotie veilig had gesteld kwam er het signaal dat de kermis dicht moest. “Uit oogpunt van veiligheid, onder meer de verwachte toestroom van voetbalsupporters naar de binnenstad, sluit de kermis om 22.30 uur”, werd er vrijdagavond door de gemeente gecommuniceerd.

“In de Poelestraat werd het enorm druk en beregezellig”

Sloot begrijpt het niet: “Wat je zag is dat het vervolgens op de Grote Markt en op de Vismarkt doodstil werd. En in de Poelestraat was het enorm druk en beregezellig. Dus in plaats van bezoekersstromen te spreiden bevonden veel mensen zich nu op een kleine oppervlakte. Klaarblijkelijk heeft deze gemeente liever dat mensen allemaal op één plek zijn dan dat men zich verspreid over de stad. Ik wil weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom er op deze manier gehandeld is.”

“Hoe gaan ondernemers gecompenseerd worden?”

Ook vraagt de partij een oplossing voor de ondernemers. “Kermisexploitanten hebben ontzettend moeilijke jaren gehad. Tijdens de coronacrisis waren kermissen niet toegestaan. Vrijdag en zaterdag zijn voor de exploitanten de beste avonden. Dan wordt de grootste omzet gedraaid. Tot 01.00 uur mogen de attracties draaien en nu ging om 22.30 uur de stekker er uit. Dus ik wil ook weten hoe dit gecompenseerd gaat worden. De exploitanten moeten tenslotte wel huur betalen voor de plek waar ze staan.” Op de vraag of andere partijen zich al aangesloten hebben bij de vragen zegt Sloot: “Dat is nog niet het geval, maar het is ook nog reces. Voor mij is dit in ieder geval weer een voorbeeld van ondernemertje pesten. Daar is dit College heel goed in.”